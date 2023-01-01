Россияне усилили оборону в Запорожской области, потому что боятся наступления ВСУ

В последние недели российские оккупанты в Запорожской области усилили оборонительные укрепления.

Об этом говорится в отчете британской разведки.

По данным Минобороны Британии, особенно россияне уделили внимание своим укреплениям между городами Васильевка и Орехов.

«Россия сохраняет большие силы в этом секторе. То, как россия работала над усовершенствованием обороны, свидетельствует о том, что командиры, скорее всего, озабочены возможностью больших наступательных действий Украины в двух секторах: либо на севере Луганской области, либо в Запорожской», — отметили в разведке.

Аналитики добавили, что большое украинское наступление в Запорожской области серьезно подорвет жизнеспособность русского сухопутного коридора, соединяющего временно оккупированный Крым с россией. А успех Украины в Луганской области еще больше подорвет российскую цель «освобождение» Донбасса. Поэтому россияне стоят перед дилеммой: какой из этих угроз противостоять в первую очередь.

Напомним, в американской разведке ожидают, что ВСУ не снизят темпы зимой, и к российскому «контрнаступлению» относятся со скептицизмом.