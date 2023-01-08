В ГУР заявили, что новомобилизованных россиян собираются использовать в наступательных операциях весной и летом

России понадобится два месяца, чтобы подготовить военные формирования, и любой успех врага на поле боя будет зависеть от того, насколько хорошо будут оснащены и обучены мобилизованные россии.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий рассказал в интервью изданию The Guardian.

Вадим Скибицкий отметил, что стране-террористу понадобится два месяца, чтобы подготовить военные формирования, и любой успех россии на поле боя будет зависеть от того, насколько хорошо будут оснащены и обучены россияне.

Он добавил, что мобилизованные россияне планируется использовать в наступательных операциях весной и летом.

По словам представителя военной разведки Украины, многое будет зависеть от продолжения поставок в Украину западных боеприпасов и оружия для оснащения новых резервных подразделений, которые Украина готовит:

«Если россия на этот раз проигрывает, тогда пути терпит крах», – подытожил Вадим Скибицкий.

Ранее в ГУР предупредили, что новая волна мобилизации в россии не обойдет стороной москву и санкт-Петербург.