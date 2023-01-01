рф планирует открыть производство «шахидов» в Тольятти, - Данилов

Украинская разведка выяснила, что россия планирует производить иранские беспилотники на нескольких площадках, в частности в городе Тольятти.

Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Лига.net.

– Один из городов – это Тольятти, где они собираются все это делать, есть и другие города. Наша разведка по многим вопросам работает просто безупречно, и мы заранее понимаем, какие шаги они могут для себя отрабатывать, - сказал Данилов.

Он добавил, что пока неизвестно, каким образом россияне собираются получать запчасти, необходимые для этих дронов.