В ВСУ опровергли российский фейк об уничтожении 600 украинских военных в Краматорске

В ВСУ опровергли заявление минобороны россии о якобы убийстве более 600 украинских защитников в Краматорске.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает Суспільне.

По его словам, заявление россии не соответствует действительности, потому что у российских войск нет возможности наносить высокоточные удары.

– Эта информация столь же соответствует действительности, как и данные, что они уничтожили все наши HIMARS. Это – информационная операция министерства обороны рф в ответ на успешные действия ВСУ по поражению их больших скоплений личного состава, их складов, логистики нашими высокоточными системами поражения. У них такой возможности нет, – сказал Череватый.

В ночь с 7 на 8 января российские войска нанесли 7 ракетных ударов по Краматорску. Повреждены образовательные учреждения, жилые дома и гаражи. минобороны рф назвало удар по Краматорску "операцией возмездия" за Макеевку, где ВСУ уничтожили казарму с оккупационными войсками.