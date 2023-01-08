Беларусь и рф проведут совместные авиаучения – в Украине может возрасти количество воздушных тревог

Белорусские и российские военные проведут совместные авиаучения для подготовки подразделений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Во время учений будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Беларуси. Сами же учения начнутся 16 января и продлятся по 1 февраля. Сегодня в Беларусь прибыла российская авиационная техника.

Учитывая это, с 16 января в Украине может увеличиться количество воздушных тревог. Их объявляют по всей стране, когда с белорусских аэродромов взлетают российские Миг-31, которые могут нести ракеты "кинджал".