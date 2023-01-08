«Бахмут и Соледар держатся, несмотря ни на что», - Президент Зеленский

Ситуация на передовой за первую неделю года не претерпела существенных изменений. Продолжаются тяжелые бои в Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

- Бахмут держится, несмотря ни на что. И хотя большая часть города разрушена российскими ударами, наши воины отражают постоянные попытки российских наступлений. Соледар держится. Хотя там еще больше разрушений и очень тяжело… Нет такого клочка земли у этих двух городов, на котором бы не отдал свою жизнь оккупант за безумные идеи хозяев российского режима. Это одно из самых кровавых мест на фронте, – сказал Зеленский.

Он рассказал, что сегодня командующий направлением, генерал Сырский, объехал войска, обороняющиеся на подступах к Бахмуту и Соледару. Он отметил бойцов наградами за стойкость. На месте организовывал шаги, необходимые для укрепления нашей обороны. В частности, переброску дополнительных подразделений и усиление огня по оккупантам.