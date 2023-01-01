россия создала в Украине крупнейшее в мире минное поле, - Шмигаль

Премьер Денис Шмигаль заявил, что россия создала в Украине самое большое в мире минное поле.

Об этом Шмигаль сказал в интервью южнокорейскому информационному агентству Yonhap, пишет Корреспондент.

По словам премьера, из-за агрессии россии в Украине образовалось минное поле площадью 250 тысяч квадратных километров.

- Сейчас это самое крупное минное поле в мире. Оно не только усложняет передвижение людей, но и вызывает серьезные перебои в сельском хозяйстве, которое является одной из наших основных отраслей экономики, - сказал премьер.

Агентство отмечает, что 250 тысяч квадратных километров – это больше не только всего Корейского полуострова, но и Великобритании. Комментируя опасения, что война затягивается, Шмигаль отметил необходимость сохранения санкций против россии и оказания помощи Украине.