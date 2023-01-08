ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Командующий Сухопутными войсками вручил награды защитникам в Бахмуте

Уже 320-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.

ПН ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 8 января, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 9 января.

Информация постоянно обновляется:

00:36 Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский во время посещения позиций под Бахмутом и Соледаром наградил медика Дарью, которая ежедневно спасает жизни украинских бойцов и гражданских местных жителей на самом горячем направлении фронта.

00:21 Украина получит боевые машины пехоты M2 Bradley в версии M2A2 ODS.

Об этом сообщил главный спикер Пентагона Пэт Райдер.

На M2A2 установлено:

- боевую информационно-управляющую систему, которая позволяет обмениваться информацией с разведывательными спутниками и всеми подразделениями, где установлена эта система. - лазерный дальномер; - тактическую навигационную систему TACNAV; - на месте механика-водителя установили тепловизор; - защита машины усовершенствована инфракрасной системой пассивной защиты от ПТРК.

Внутри БМП также претерпела изменения по сравнению с прошлыми модификациями. Но из-за веса M2A2 потеряла возможность форсировать водные преграды вплавь.

00:17 Иностранные журналисты опровергли заявления россии, что оккупанты нанесли удар по местам дислокации ВСУ в Краматорске. Здания были пустыми.