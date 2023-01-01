Минобороны рф раскритиковали за ложь об «операции возмездия» в Краматорске, – ISW

Фейковая «операция возмездия» минобороны рф в Краматорске усилила шквал критики в сторону российского военного командования. В нее не захотели верить даже пропагандисты.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

8 января минобороны рф объявило, что российские силы провели «операцию возмездия» против украинских войск в ответ на удар по Макеевке, в результате которого погибли до 400 мобилизованных солдат.

Минобороны рф ошибочно заявило, что ответный удар был нанесен по нескольким пунктам временной дислокации ВСУ в Краматорске Донецкой области, в результате которого якобы погибли более 600 украинских военнослужащих.

Журналисты побывали на месте атаки в Краматорске и заявили, что удар был нанесен пустой школе.

В ВСУ также опровергли этот фейк.

Несколько российских военных корреспондентов и блоггеров негативно отреагировали на заявление минобороны россии, указав, что ведомство часто предъявляет фейковые заявления.

«Пропагандисты раскритиковали российское военное руководство за то, что оно сфабриковало историю, чтобы «отомстить» за удар по Макеевке, вместо того, чтобы возложить на себя ответственность за потери», - отмечают аналитики.

Эксперты отметили, что применение минобороны рф схемы подачи жалоб и возмездия во многие свои операции создало негативную обратную связь с выдающимися представителями провоенного российского информационного пространства.

В начале массированной кампании ударов по критически важной инфраструктуре Украины в октябре 2022 года минобороны рф использовало аналогичную формулировку «возмездия» за удары по мосту через Керченский пролив и другую российскую инфраструктуру.

Минобороны рф частично использовало эту формулировку, чтобы смягчить требования со стороны провоенного сообщества «отомстить» за действия Украины, но спровоцировало множество ответов от военных блоггеров с описанием других случаев, за которые ведомство должно одинаково «отомстить».

Таким образом, минобороны рф создало петлю негативной обратной связи, в которой она пытается реагировать на успехи украинских наступательных действий.

Реакция минобороны рф на удар по Макеевке в очередной раз открыла возможность для решительной критики российского военного руководства по ведению войны, отмечают в ISW.

Venäjä väittää, että se tappoi satoja ukrainalaisia sotilaita ohjusiskussa tähän kouluun Kramatorskissa. Olen paikalla ja vähän outoa, että rakennusta ei ole edes eristetty. Paikalliset eivät myöskään nähneet ambulansseja täällä aamulla. 1/3 pic.twitter.com/YHGxVy1ca6 – Antti Kuronen (@YLEKuronen) January 8, 2023