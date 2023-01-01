Оккупанты не хотят рисковать своими новейшими истребителями Су-57 над территорией Украины, поэтому ведут обстрел с россии

Россия почти наверняка использует свои новейшие истребители Су-57 в миссиях по целям в Украине по крайней мере с июня, но делает это только со своей территории, чтобы избежать потерь боевого самолета.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании.

Британская разведка отмечает, что Су-57 является самым современным российским сверхзвуковым боевым истребителем пятого поколения, использующим стелс-технологии и современную авионику.

Однако миссии Су-57 вероятно, ограничивались полетами над российской территорией и запуском ракет большой дальности класса «воздух-земля» или «воздух-воздух» на территорию Украины.

Недавние коммерческие снимки показывают пять самолетов Су-57 на авиабазе в Ахтубинске, где находится 929-й летно-испытательный центр.

Поскольку это единственная известная база Су-57, эти самолеты, вероятно, были задействованы в операциях против Украины.