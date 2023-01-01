У подозреваемого в госизмене экс-министра образования Табачника арестовали имущество более чем на $2 миллиона

Наложен арест на имущество бывшего министра образования и науки дмитрия табачника, подозреваемого в государственной измене. Общая сумма арестованных активов составляет более двух миллионов долларов США. Это, прежде всего, недвижимость, земельные участки и деньги в иностранной валюте.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Для того, чтобы «скрыть» свое состояние от возможной конфискации в пользу государства, фигурант заранее «переписал» его на своих родственников.

Впрочем, СБУ уличила эту «схему» и получила разрешение суда на арест активов экс-регионала.

Среди них: ½ квартиры в исторической части Киева площадью 126 кв. м; жилой дом площадью более 600 кв. м; пять земельных участков в элитном коттеджном городке вблизи столицы общей площадью около 1 га; банковский счет в 147 тысяч долларов.

Напомним, что в ноябре прошлого года по материалам СБУ табачнику было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины («Государственная измена, совершенное в условиях военного положения»).

По данным следствия, он активно участвовал в организации псевдореферендумов в захваченных районах Херсонской и Запорожской областей.

Для этого лично консультировал местных гауляйтеров и готовил проект докладной записки на заместителя председателя правительства рф по обеспечению вооруженной охраны «избирательных участков».

В настоящее время предатель скрывается от правосудия во временно оккупированном Крыму.

Сотрудники Службы безопасности проводят комплексные мероприятия по привлечению злоумышленника к ответственности за преступления против Украины.