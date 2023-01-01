Российские военные и судостроители перекладывают друг на друга ответственность за аварийное состояние единственного российского авианосца

Единственный российский авианосец – тяжелый авианосный крейсер «адмирал кузнецов» находится в аварийном состоянии. На сегодняшний день судно находится на 35-м судоремонтном заводе (мурманск).

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

В разведке сообщают, что недавно было принято решение о переводе корабля с сухого дока в один из причалов судоремонтного завода, чтобы продолжить ремонтные работы. Впрочем, еще на стадии подготовки к перемещению выяснилось, что крейсер вообще не способен перемещаться своим ходом.

Следовательно, была предпринята попытка перемещения с помощью нескольких буксиров. Однако это также оказалось невозможным из-за критического состояния корпуса корабля. Специалисты-судоремонтники предупредили, что состояние «адмирала кузнецова» в принципе не позволяет спускать его на воду. В таком случае он с высокой долей вероятности перевернется на бок и утонет.

При обследовании водолазными командами корпуса корабля было обнаружено, что металлические конструкции ниже третьей палубы подверглись значительной коррозии. Трюмы полностью заполнены мутной водой, что делает невозможным детальное обследование корабля изнутри.

«Должностные лица 35 судоремонтного завода и руководство флота пытаются переложить друг на друга ответственность за текущее положение дел. Пока невозможно даже установить, кто именно принял решение о перемещении корабля. Командование флота выдвинуло штрафные санкции на полтора миллиарда рублей руководству завода за срыв сроков ремонта и невыполнение контракта. В свою очередь менеджментом предприятия обнародовано письмо, в котором указано, что завод не виновен в доведении корабля до текущего плачевного состояния. С высокой долей вероятности виновными признают военное представительство на заводе, осуществлявшем надзор за ходом работ», – отметили в ГУР МО.

По имеющимся данным, на сегодняшний день не существует даже приблизительных сроков завершения ремонта «адмирала кузнецова» и возвращения его на службу.

Напомним, что в декабре 2022 года на крейсере вмф рф «адмирал кузнецов» снова произошел пожар.

