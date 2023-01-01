Полковника росгвардии отдали под заочный суд за пытки пленных на Херсонщине

В суд был направлен обвинительный акт в отношении заместителя начальника управления Федеральной службы войск нацгвардии рф по Ростовской области по факту нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

Расследованием установлено, что с марта 2022 полковник российской полиции на территории временно оккупированной Херсонщины осуществлял руководство военнослужащими росгвардии и представителями НВФ рф.

В апреле по его указанию оккупанты применили физическую и психологическую пытку к двум задержанным местным жителям, чтобы получить от них информацию о причастности к ВСУ, месту пребывания украинских защитников и сил обороны.

Несколько дней мужчин содержали в захваченном админздании ГУ НП в Херсонской области, а также в местном следственном изоляторе.

Их били дубинками, угрожали расправой и применяли электрический ток. При этом российские военные пытались склонить пленных к сотрудничеству, предлагая им должности в псевдоправоохранительных органах.

Обвиняемый объявлен в розыск.

Специальное досудебное расследование осуществлялось следователями УСБ Украины в Херсонской области.

Напомним, как спецназовцев российского ГРУ и наемников «Вагнера» приговорили к 11 годам тюрьмы за пытки участников АТО.