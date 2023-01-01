Россия выставила на продажу украденный у Украины авиаремонтный завод в Крыму

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна «Укроборонпром» в Facebook.

Завод находится на временно оккупированной территории с 2014-го года.

Отмечается, что это уже третья попытка захватчиков продать то, что им не принадлежит, подчеркнули в госконцерне.

«Действия оккупационных властей рф являются очередным проявлением агрессии против территориальной целостности и суверенитета Украины, а результаты так называемого аукциона будут считаться недействительными. Временно оккупированная россией Автономная Республика Крым является неотъемлемой частью территории Украины, на которую распространяется действие Конституции и законов Украины, а также международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины», - заявили в госконцерне.

Также в «Укроборонпром» отметили, что временная оккупация рф территорий Украины является незаконной и не создает для государства-агрессора никаких территориальных прав.