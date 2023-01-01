Еще один вражеский агент из Николаева предстанет перед судом – ему грозит до 12 лет тюрьмы

Завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении 40-летнего жителя города Николаева по фактам несанкционированного распространения информации о расположении Вооруженных Сил Украины, а также оправдания, признания правомерной и отрицания вооруженной агрессии рф против Украины (ч. 3 ст. 114-2, ч. 1, ч. 3 ст.436-2 УК Украины).

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Следствием установлено, что обвиняемый, имея пророссийские взгляды, систематически собирал данные о местоположениях военнослужащих, оружии и технике ВСУ на территории Николаева, которые размещал в Телеграм-канале антиукраинскую направленность.

В частности, в начале сентября 2022 года злоумышленник разместил информацию с фотоизображением о перемещении, расположении на территории города вооружения и подразделений Вооруженных Сил Украины, на котором нанес условные отметки и текстовое сообщение с объяснением к нему с привязкой к Интернет-карте.

Кроме того, обвиняемый неоднократно всячески поддерживал и прославлял русских солдат и отрицал вооруженную агрессию рф против Украины.

Злоумышленник находится под стражей.

За указанное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет.

Досудебное расследование осуществлялось следователями следственного отдела Службы Украины в области.

Напомним, как жителя Николаева отдали под суд за корректировку вражеских обстрелов. Следствием установлено, что обвиняемый, поддерживая идеи пророссийской направленности, вступил в преступный сговор с представителем рф под псевдонимом «Фантом» с целью оказания помощи государству-агрессору и его организациям в проведении взрывной деятельности против Украины.