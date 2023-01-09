Ректора Почаевской духовной семинарии УПЦ МП по сделке оштрафовали на ₴8,5 тысяч за разжигание религиозной розни

В Тернопольской области суд оштрафовал на 8,5 тысяч гривен ректора Почаевской духовной семинарии УПЦ МП Виктора Смакоуза за разжигание религиозной розни. Сам ректор тоже признал свою вину.

Об этом говорится в приговоре Кременецкого райсуда суда.

Как известно, в декабре 2022 года ректору семинарии архиепископу Иову (в мире – Виктор Смакоуз) вручили подозрение. Его обвиняли в том, что из-за анонимного профиля в Facebook он публиковал контент с нарративами российских пропагандистов. А во время обысков у ректора была обнаружена пророссийская литература.

В приговоре не приводят текст сообщения, которое распространял Иов. Однако говорится, что судебно-лингвистическая экспертиза показала, что сообщение содержит признаки разжигания религиозной вражды и ненависти.

Ректор семинарии заключил с прокурором соглашение о признании вины. В документе стороны договорились о наказании – штраф в 8500 гривен.

Суд 4 января признал архиепископа виновным в разжигании религиозной розни и назначил штраф, о котором договорились по соглашению. Также ректор должен оплатить 9061 гривну за проведение экспертиз.

Приговор можно обжаловать в течение 30 дней после его объявления.

После вступления приговора в действие ректору вернут клеш-карту, ноутбук и компьютер, а изъятую пророссийскую литературу должен уничтожить СБУ.

Напомним, как глава ПЦУ пояснил, что невозможно сразу запретить УПЦ МП, но нужно принять специальный закон.