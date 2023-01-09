Возле Соледара исчезли двое британских волонтеров

В Донецкой области полиция разыскивает двух волонтеров, пропавших вблизи Соледара.

Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

7 января около 17:15 в дежурную часть Бахмутского райотдела полиции поступило сообщение об исчезновении двух волонтеров – граждан Великобритании в возрасте 28 и 48 лет.

Известно, что накануне, 6 января, в восемь часов утра Эндрю Бегшо и Кристофер Перри выехали из Краматорска в Соледар, и связь с ними потерялась.

Полиция осуществляет следственно-оперативные мероприятия по установлению местонахождение пропавших.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 (пропавшие без вести).

Как известно, в районе Соледара идут сильнейшие бои с российскими оккупантами.