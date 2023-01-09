В ГПСУ заявили, что рф и беларусь нагнетают ситуацию, но провокаций вблизи границы нет

Россия и беларусь нагнетают ситуацию на границе, но украинские пограничники не фиксируют провокаций в непосредственной близости к госрубежу.

Об этом пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил в эфире национального телемарафона.

— К счастью, мы не фиксируем перемещение техники, или полетов тяжелой авиации непосредственно рядом с границей, или каких-то других провокаций. Однако мы готовы к развитию чего угодно, что может осуществить россия на этом направлении. Сообщениями о наращивании так называемой региональной группировки войск союзного государства они постоянно нагнетают ситуацию, поэтому мы вынуждены держать на этом направлении необходимое количество сил и средств, чтобы в случае попытки повторного вторжения на территории Украины дать отпор, - заявил он.

По словам пресс-секретаря ГНСУ, россия и Беларусь постоянно держат в напряжении Силы обороны на этом направлении, в том числе и совместными учениями. В то же время, защитники Украины укрепляют свои позиции на этом направлении и укрепляют границу и приграничья.

Демченко в очередной раз выразил сожаление, что белоруссия продолжает поддерживать государство-агрессора.

Напомним, что бы беларусь и россия проведут совместные авиаобучения – в Украине может возрасти количество воздушных тревог.