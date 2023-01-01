В ГПСУ возник скандал из-за фото пресс-офицера из Одессы – в ведомстве говорят, что им досадно и отреагируют по закону

Пресофицер Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины Иванна Плантовская попала в скандал из-за фото в соцсети. В ГПСУ заявили, что будут реагировать в соответствии с законодательством.

В сети обратили внимание, что во время войны женщина отдыхала и хвасталась роскошной жизнью в соцсети. В частности, Иванна показывала красивые фотографии из Парижа на фоне Эйфелевой башни, а также кадры из курортов.

Также спикер ГПСУ похвасталась и фото с курортов и машиной со своим именем на номерных знаках.

После огласки спикер Южного регионального управления Госпогранслужбы закрыла доступ к своим страницам.

Скандал с Иванной Плантовской задел и начальника Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины генерал-майора Сергея Мула.

Относительно него упомянули, что в конце декабря 2022 Сергею Мулу сообщили о подозрении в том, что он не задекларировал дом стоимостью 1,5 миллиона гривен в пригороде Киева. Его действия квалифицировали по ч.1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации).

А экс-нардеп Борислав Берез заявил, что в Одессе Мула проживал в квартире Александра Грановского, партнера Бориса Кауфмана, которых НАБУ подозревает в значительных махинациях в городе.

Волонтер Андрей Боечко также заявлял, что «ГБР во время обысков у начальника Южного регионального управления ГНСУ, генерал-майора Сергея Мула нашло: незадекларированное здание стоимостью 6 миллионов долларов, 40 миллионов гривен наличными и иностранную валюту. В ходе обыска собственной квартиры (г. Одесса) было обнаружено 587 тысяч долларов и 380 тысяч евро. Кроме того, документы о собственности в Италии и Испании и счета на 16 миллионов долларов в иностранных учреждениях».

По его словам, в дополнение к этому у Мула обнаружили паспорт гражданина Колумбии на имя Хорхе Фернандес 25.06.1973 г.р., а также большую сумму наличных в евро, долларах и белорусских рублях, три банковских карты, одна из них - швейцарского Credite Suisse.

Временно исполняющий обязанности главы Государственной пограничной службы Украины, бригадный генерал Вячеслав Демченко в комментарии УНИАН заявил, что на ситуацию в ведомстве сразу отреагировали, хотя напрямую комментировать личную жизнь сотрудников не имеют права.

«Я не имею права комментировать личную жизнь военнослужащих ГПСУ, это дело каждого. Однако, могу отметить, что в отношении ситуации, которая последние несколько дней разворачивается вокруг нашей военнослужащей из Одессы, в ведомстве сразу отреагировали на это. В частности, будут приняты решения, касающиеся дальнейшего прохождения ею службы и исполнения обязанностей по должности. Решения будут в рамках норм законодательства».

По словам Демченко, «досадно», что во времена, когда многие бойцы ГНСУ защищают Украину с оружием в руках и гибнут за страну, есть сотрудники ведомства, которые хвалятся своей роскошной личной жизнью. Он назвал такое поведение "недопустимым" во время войны.