Оккупант рассказал, как при отступлении из Лимана он с сослуживцами убивали гражданских и насиловали женщин

Российский оккупант в телефонном разговоре рассказал как во время «отрицательного наступления» с Лимана Донецкой области он с другими военными ВС рф убивали мирных жителей и насиловали украинок.
Об этом свидетельствует перехват опубликованный СБУ.
- Девки есть там?
- Да. Бабки есть, старые там в деревнях, в подвале сидят, а больше никого не видел.
- А что вы так?
- Всех вы*бали и убили нах*й. Мы когда Лиман сдавали, там всех повырезали, хохлов еб*ных. Насиловали, резали их там, расстреливали. В Лимане, в Торском всех, просто шли и расстреливали. Всех мужиков, кто помоложе, забирали к себе туда, а баб, вот этих молодых: всех *бли, резали их, расстреливали.
Напомним, как оккупант рассказал про сильное сопротивление ВСУ: «Мы даже до деревни не смогли доехать, нас разъ*бали по дороге».