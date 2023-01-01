Оккупант рассказал, как при отступлении из Лимана он с сослуживцами убивали гражданских и насиловали женщин

Российский оккупант в телефонном разговоре рассказал как во время «отрицательного наступления» с Лимана Донецкой области он с другими военными ВС рф убивали мирных жителей и насиловали украинок.

Об этом свидетельствует перехват опубликованный СБУ.

- Девки есть там?

- Да. Бабки есть, старые там в деревнях, в подвале сидят, а больше никого не видел.

- А что вы так?

- Всех вы*бали и убили нах*й. Мы когда Лиман сдавали, там всех повырезали, хохлов еб*ных. Насиловали, резали их там, расстреливали. В Лимане, в Торском всех, просто шли и расстреливали. Всех мужиков, кто помоложе, забирали к себе туда, а баб, вот этих молодых: всех *бли, резали их, расстреливали.