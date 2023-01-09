«В присутствии двух саперов»: Украинские хирурги извлекли из тела военнослужащего неразорвавшийся ВОГ

Военные врачи провели операцию по удалению неразорвавшейся гранаты ВОГ с тела военнослужащего.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Это шок.

Приятный.

Не каждое ранение в области сердца смертельно!

Военные врачи провели операцию по удалению неразорвавшейся гранаты ВОГ с тела военнослужащего.

Она была удалена в присутствии двух саперов, которые страховали безопасность медицинского персонала.

Операция проводилась одним из самых опытных хирургов ВСУ – Андреем Вербой без электрокоагуляции, поскольку граната могла детонировать в любой момент.

Оперативное вмешательство прошло успешно, а раненый военнослужащий был отправлен на дальнейшую реабилитацию и восстановление», – написала Маляр.