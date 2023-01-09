«В присутствии двух саперов»: Украинские хирурги извлекли из тела военнослужащего неразорвавшийся ВОГ

Военные врачи провели операцию по удалению неразорвавшейся гранаты ВОГ с тела военнослужащего.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
«Это шок.
Приятный.
Не каждое ранение в области сердца смертельно!
Военные врачи провели операцию по удалению неразорвавшейся гранаты ВОГ с тела военнослужащего.
Она была удалена в присутствии двух саперов, которые страховали безопасность медицинского персонала.
Операция проводилась одним из самых опытных хирургов ВСУ – Андреем Вербой без электрокоагуляции, поскольку граната могла детонировать в любой момент.
Оперативное вмешательство прошло успешно, а раненый военнослужащий был отправлен на дальнейшую реабилитацию и восстановление», – написала Маляр.