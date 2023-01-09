ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Чехия передаст Украине танки Т-72

Уже 321-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.

ПН ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 9 января, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 10 января.

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00:51 Чехия готовится передать Украине танки Т-72. Один из них подписал премьер Петр Фиала.

- На танке Т-72, ​​который отправится в Украину, я написал короткое послание храбрым украинским защитникам. Я верю, что украинцы одержат победу в борьбе с российским агрессором.

Фиала также добавил, что Украине будет предоставлена ​​эвакуационная машина TREVA 30.

00:27 У Соединенных Штатов есть подтвержденный и надежный план финансирования необходимой Украине безопасностной, экономической, гуманитарной и энергетической помощи практически на весь 2023 год.

Об этом рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет "Зеркало недели".

Салливан, общаясь с прессой, отметил, что американцы в большинстве своем поддерживают Украину, а политики, как республиканцы, так и демократы, опираются на эту поддержку. Поэтому, говорит Салливан, разговоры о том, что есть глубокие разногласия по этому вопросу – неуместны.

00:22 Журналист Юрий Бутусов о ситуации в Соледаре.