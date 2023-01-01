Вся земля под Соледаром в трупах оккупантов, - Президент Зеленский о битве за Донбасс

Вся земля под Соледаром в трупах оккупантов и в шрамах от ударов. Вот так выглядит безумие россиян.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

– Битва за Донбасс продолжается. И хотя оккупанты сейчас сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре, все равно результатом этой тяжелой и продолжительной битвы станет освобождение всего нашего Донбасса. Я благодарю всех наших воинов, которые защищают наш Бахмут и проявляют максимальную стойкость! Спасибо всем бойцам в Соледаре, которые выдерживают новые и еще более жесткие штурмы оккупантов! Это очень тяжело – там почти не осталось целых стен… Благодаря стойкости наших воинов там, в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы.