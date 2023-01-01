Вся земля под Соледаром в трупах оккупантов, - Президент Зеленский о битве за Донбасс

Вся земля под Соледаром в трупах оккупантов и в шрамах от ударов. Вот так выглядит безумие россиян.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.
– Битва за Донбасс продолжается. И хотя оккупанты сейчас сконцентрировали наибольшие свои усилия на Соледаре, все равно результатом этой тяжелой и продолжительной битвы станет освобождение всего нашего Донбасса. Я благодарю всех наших воинов, которые защищают наш Бахмут и проявляют максимальную стойкость! Спасибо всем бойцам в Соледаре, которые выдерживают новые и еще более жесткие штурмы оккупантов! Это очень тяжело – там почти не осталось целых стен… Благодаря стойкости наших воинов там, в Соледаре, мы выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы.
- Я благодарю всех наших защитников и защитниц за каждый шаг вперед на других направлениях на передовой, за постепенное продвижение – очень осторожное, просчитанное и именно поэтому – абсолютно надежное, - обратился Зеленский.