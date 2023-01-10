Пригожин использует сообщение о Соледаре для укрепления репутации «Вагнера», – ISW

Руководитель ЧВК «Вагнер» евгений пригожин продолжает использовать сообщения о ситуации в городе Соледар Донецкой области для укрепления репутации своей компании как эффективной боевой силы.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В ISW подчеркнули, что боевики ЧВК «Вагнера» заявили о захвате за последние несколько дней территории в пределах Соледара. Также, отметили в ISW, многие российские источники обсуждали эти успехи как свидетельство того, что бойцы «Вагнера» могут вскоре окружить Бахмут.

«Широко распространенные в социальных сетях 9 января кадры показывают, что «вагнеровцы» принимают участие в ожесточенном бою по стрелковому оружию у здания городской администрации в центре Соледара. Несколько российских блоггеров отметили, что силы ЧВК «Вагнер» совершают поквартальное продвижение в Соледаре и других важных населенных пунктах к северо-востоку от Бахмута, а также в пределах Бахмута. А 9 января Пригожин подчеркнул, что «исключительно» подразделения «Вагнера» занимают позиции в Соледаре, и отметил, что в настоящее время боевики «Вагнера» ведут «ожесточенные бои за здание городской администрации», – отметили в ISW.

Аналитики считают, что пригожин продолжит использовать как подтвержденные, так и сфабрикованные успехи ЧВК «Вагнер» в Соледаре и Бахмуте для продвижения своей компании как единственной российской группировки в Украине, способной достичь ощутимых успехов.

Напомним, как Зеленский рассказал, что вся земля под Соледаром в труппах оккупантов.