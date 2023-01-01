Оккупанты собирают списки школьников для мобилизации

На временно оккупированных детях 2005-2006 года рождения территориях должны стать на «обязательный военный учет».

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

«Сейчас принятие на так называемый военный учет в оккупационных военкоматах происходит на ВОТ Луганщины и Донбасса. По информации подполья, оккупанты формируют списки тех, кого можно мобилизовать сразу после выпуска из школы. Прежде всего, тех, кто достигает совершеннолетия в 2023 году», – говорится в сообщении.

Центр национального сопротивления призывает родителей школьников по возможности покинуть ВОТ и вывезти своих детей на безопасную территорию.