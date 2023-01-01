Рф вряд ли сможет окружить Бахмут в ближайшее время, – британская разведка

За последние четыре дня российские оккупационные войска и силы группы «Вагнера» совершили тактическое продвижение в Соледар Донецкой области и, вероятно, контролируют большую часть населенного пункта. Соледар находится в 10 километрах севернее Бахмута, захват которого, вероятно, остается главной ближайшей оперативной целью рф.

Об этом говорится в сводке британской разведки.

«Соледарская ось россии, вероятнее всего, является попыткой окружить Бахмут с севера и дестабилизировать украинские линии связи», - заявили аналитики британской разведки.

Часть боевых действий сосредоточена на входах в 200-километровые тоннели соляных шахт, которые пролегают под районом. Обе стороны, вероятно, обеспокоены тем, что эти входы могут использоваться для проникновения в тыл.

«Несмотря на усиление давления на Бахмут, россия вряд ли оцепит город в ближайшее время, поскольку украинские силы удерживают стабильные оборонные рубежи в глубине и контролируют пути поставок», - заявили в Минобороны Британии.