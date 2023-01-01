«Пахнет отчаянием»: В США прокомментировали использование кремлем «вагнеровцев»

Рост веса владельца ЧВК «Вагнер» евгения пригожина как альтернативного центра силы указывает на отчаяние россии, которая прибегает к более радикальным методам на войне против Украины.

Об этом заявил на брифинге спикер Госдепа США Нед Прайс.

– Это, конечно, пахнет отчаянием. Это определенно свидетельствует о том, что россияне все чаще прибегают к более радикальным средствам для проектирования силы, – прокомментировал он вопрос о росте роли пригожина в россии.

Прайс отметил, что десятки тысяч боевиков сейчас принадлежат к ЧВК «Вагнер», а не к российской армии. Многие – не высококвалифицированные военные, а осужденные за ужасные преступления, которым пообещали помилование за участие в войне.