«Пахнет отчаянием»: В США прокомментировали использование кремлем «вагнеровцев»

Рост веса владельца ЧВК «Вагнер» евгения пригожина как альтернативного центра силы указывает на отчаяние россии, которая прибегает к более радикальным методам на войне против Украины.
Об этом заявил на брифинге спикер Госдепа США Нед Прайс.
– Это, конечно, пахнет отчаянием. Это определенно свидетельствует о том, что россияне все чаще прибегают к более радикальным средствам для проектирования силы, – прокомментировал он вопрос о росте роли пригожина в россии.
Прайс отметил, что десятки тысяч боевиков сейчас принадлежат к ЧВК «Вагнер», а не к российской армии. Многие – не высококвалифицированные военные, а осужденные за ужасные преступления, которым пообещали помилование за участие в войне.
– Это само собой отвратительно. Правозащитные группы осудили это как противоправное. Мы говорили, что это похоже на отчаяние. Это не изменит окончательного хода сражений, – добавил спикер Госдепа.