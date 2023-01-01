В Днепре задержали российского агента, который наводил ракеты на ТЭС и «охотился» за системами ПВО

В Днепре задержали агента главного управления генерального штаба вс рф (больше известного как ГРУ).

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Работая в местной фармацевтической компании, он занимался поставками лекарственных препаратов, во время которых собирал разведданные о подразделениях ВСУ.

В первую очередь, российский агент пытался выявить боевые позиции сил противовоздушной обороны и расположения штабов оперативного командования украинских войск.

Также мужчина передавал агрессору локации местных объектов тепло- и энергообеспечения.

Установлено, что вражеский агент «отчитывался» сотрудникам российского ГРУ о последствиях воздушных атак по этим объектам, в частности по Приднепровской ТЭС.

Контрразведчики СБУ задержали агента на попытке сбора разведывательной информации об украинских объектах.

Полученные сведения передавал оккупантам через закрытые каналы связи в виде фото с привязкой к местности и подробным описанием.

Во время обысков по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили мобильные телефоны с поличным с представителем российской спецслужбы.

Следователи Службы безопасности сообщили приспешнику врага о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины («Государственная измена, совершенная в условиях военного положения»).

По ходатайству СБУ суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как вражеского агента, который «охотился» за HIMARS, отправили в тюрьму на 12 лет.