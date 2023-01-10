В николаевских больницах остается более 200 пострадавших от вражеских обстрелов

По состоянию на утро 10 января в николаевских больницах находятся 212 граждан. Еще 39 получили помощь амбулаторно.
Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.
Замазеева напомнила, что в результате сильного обстрела Очакова 9 января пострадали 15 человек, среди них двухлетний ребенок. Три человека доставлены на лечение в Николаев, другим оказана помощь амбулаторно и в городе.
Также в Очакове повреждено более 200 домов.
«Сейчас наш Гуманитарный штаб «Светлые дела» собирает помощь для жителей пострадавшего Очакова и соседних громад. Со своей стороны как председатель облсовета буду просить наши громады Николаевщины также приобщиться к помощи. В первую очередь потребность есть с пленкой, шифером и стройматериалами», – добавила Замазеева.