Пентагон не видит признаков того, что беларусь готовится вступить в войну

В Минобороны США не видят признаков того, что беларусь готовится вступить в войну против Украины, несмотря на участие в совместных с рф учениях.

Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

– Вы знаете, мы знаем, что россияне и белорусы собираются проводить совместные учения. Мы не видим никаких признаков того, что беларусь намерена вступить в конфликт, – сказал он.

– Мы просто считаем, что это продолжение учений между белорусами и россиянами. Это все, – добавил представитель Пентагона.

Напомним, что с 16 января по 1 февраля белорусские и российские военные проведут совместные авиаобучения для подготовки подразделений. В Украине может возрасти количество воздушных тревог.