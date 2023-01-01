Николаевские морпехи показали, как уничтожили тыловой пункт оккупантов в Донецкой области

В Донецкой области николаевские морпехи уничтожили тыловой пункт российских оккупантов.

Об этом сообщили на Facebook-странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

«Аэроразведка обнаружила хранилище, где террористы-захватчики хранят материально-технические средства. Точным попаданием из «Рапиры» противотанкисты 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского поразили определенную цель. Слава морской пехоте! Слава Украине!» – сказано в сообщении.

Напомним, как николаевские морпехи продемонстрировали, как останавливали очередное наступление кафиров в Донецкой области.