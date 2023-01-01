Пограничники задержали поклонницу «русского мира» при попытке бежать в Польшу

Украинские пограничники при попытке уехать в Польшу задержали женщину, которая с началом полномасштабного вторжения женщина поддерживала агрессию рф против Украины.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

43-летняя уроженка Никополя ехала рейсовым автобусом через пункт пропуска «Краковец». Во время проверки страниц в соцсетях оперативные сотрудники обнаружили ряд сообщений, свидетельствующих о ее пророссийских взглядах и поддержке вооруженной агрессии россии. В частности, женщина активно распространяла призывы в поддержку руководства россии и военных, которые «освобаждают мирное насилие от нацистов».

Правоохранители собрали достаточную доказательную базу и сообщили злоумышленнице о подозрении в совершении преступления по частям 2, 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины («Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников»).

По постановлению Галицкого районного суда Львова фигурантке уголовного производства избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по прекращению противоправной деятельности проводились оперативными сотрудниками Львовского пограничного отряда совместно с сотрудниками СБУ во Львовской области при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры.