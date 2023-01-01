«Могильник» для мин: Ким рассказал, что стало причиной мощного взрыва при обстреле Очакова

При обстреле Очакова 9 января оккупанты ракетами поразили забетонированный «могильник» боеприпасов периода Второй мировой войны.

Об этом заявил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

Как известно, при обстреле Очакова в одном из мест произошел огромный взрыв, волна от которого достала до Николаева и ряда других населенных пунктов.

– Не хотели об этом говорить, но расскажу. Рядом с воинской частью, которую обстреливали месяцами, был склад старых мин противокорабельных, времен Второй мировой войны. Их залили бетоном и сделали как могильник такой, чтобы оно не взрывалось, потому что была опасность. Это прям на берегу в песке. Много их там было. Русские почему-то решили, что это склад боеприпасов и мужественно, и долго-нудно туда стреляли. И вчера ракетой дорогущей, вроде «Кинжал, двумя штуками пробили метр бетона для того, чтобы взорвать мины периода Второй мировой войны. Единственная проблема, что они сделали – лишили окон и крыш полгорода Очакова, навели панику в Николаева. Вот такая ситуация, – сказал Ким.