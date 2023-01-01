Отстраненного после неудач в Украине российского генерала лапина назначили начальником штаба сухопутных войск оккупационной армии

Российский генерал-полковник александр лапин был назначен начальником Главного штаба сухопутных войск вооруженных сил рф.

Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в минобороны рф.

До октября лапин командовал группировкой войск «Центр» на войне в Украине. В октябре он был снят с должности. Незадолго до этого его критиковали глава Чечни рамзан кадыров и основатель ЧВК «Вагнера» евгений пригожин. Они утверждали, что генерал-полковник несет личную ответственность за потерю Лимана и прорыв ВСУ в районе Тернов, Торского и Ямполовки Донецкой области. Кроме того, по словам кадырова, лапин, который получил звезду «героя россии» за захват Лисичанска, на самом деле в Лисичанске не был.

За несколько дней до отстранения сообщалось, что лапин лично приставлял пистолет к вискам отступавших мобилизованных в Сватово.

Напомним, что александру лапину, который руководил вторжением в Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области, сообщали о подозрении в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Лапин родился в 1964 году в Казани.

С 2012 года по 8 июля 2014 года лапин был командующим 20-й гвардейской общевойсковой армией, в состав которой входит 53-я зенитная ракетная бригада. По мнению международного следствия, с базы этой бригады под Курском на восток Украины был доставлен «Бук», из которого 17 июля 2014 года сбили малайзийский «боинг».

В 2017-м был назначен начальником штаба группировки российских войск в Сирии, в ноябре того же года возглавил командование Центрального военного округа.

29 марта 2022 года лапин наградил военных, «проявивших мужество и героизм при освобождении населенных пунктов в Черниговской области», среди которых был его сын – подполковник денис лапин. А спустя несколько дней россия полностью вывела свои войска с севера Украины.