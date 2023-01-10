В сибирском городе Братск сотрудник телекомпании был задержан после пожара в военкомате

Звукорежиссера муниципальной телерадиокомпании «Братск» в Иркутской области России задержали по подозрению в поджоге военкомата.

Об этом сообщает Astra со ссылкой на источник, пишет Радио Свобода.

По данным издания, 21-летний Дмитрий М. был задержан накануне. Его имя убрали с сайта медиахолдинга. В компании отказались подтвердить, что сотрудник задержан по подозрению в поджоге военкомата.

«Он здесь больше не работает», – сказали в разговоре с проектом Радио Свобода Сибирь. Реалии в приемной холдинга, не объяснив, на каком основании уволен сотрудник.

В архивной версии сайта указана фамилия сотрудника, о котором может идти речь – Дмитрий Михеев.

Основателем компании «Братск» является городская администрация. Телекомпания поддерживает российское вторжение в Украину, сообщая, в частности, о поддержке мобилизованных и поездки в Донбасс местных политиков.

9 января неизвестные подожгли здание центрального военкомата в Братске в Иркутской области. Ночью кто-то бросил бутылку с зажигательной смесью в окно.

С начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину и связанной с ней мобилизации в разных городах России участились атаки на здания военкоматов и администраций. Известно не менее 40 таких случаев, в нескольких регионах были возбуждены уголовные дела.

В Генштабе России заявили , что случаи поджогов военкоматов будут расцениваться как теракты и будут караться заключением на срок до 15 лет лишения свободы.