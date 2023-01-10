Минюст просит ВАКС взыскать в пользу государства НГЗ и другие украинские компании российского олигарха Дерипаски

Минюст подал иск в ВАКС о применении санкции о взыскании активов в доход государства Олегу Дерипаске.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В Минюсте отмечают, что Олег Дерипаска – один из самых богатых российских олигархов, миллиардер и приближенный к президенту рф, контролирующий или владеющий значительными долями групп компаний «Русал» (один из крупнейших мировых производителей алюминия), «Базовый элемент», «Эн+ групп». Владеет военно-промышленной компанией, осуществляющей контроль над российскими предприятиями, производящими бронетехнику, которую в дальнейшем вооруженные силы рф используют в войне против Украины.

В процессе установления оснований по запросам Минюста получена информация, что группа металлургических предприятий «Объединенная компания «Русал» поставляет алюминиевую продукцию российским предприятиям оборонного комплекса, непосредственно осуществляющим разработку, производство и поставку для нужд вооруженных сил рф военной техники, оружия и боеприпасов. При этом часть алюминиевой продукции производится из сырья украинского происхождения, а именно производства ООО «Николаевский глиноземный завод».

Дерипаска через группы связанных компаний владеет значительными активами в Украине: ООО «Николаевский глиноземный завод», ООО «Глуховский карьер кварцитов», ЧАО «Хустский карьер», ЧАО «Жежеловский карьер», ООО «Гуардон Украины» , ООО «Компания «Алюминий Украины», ООО «Сервисный центр «Металлург», ООО «ЧАС ИТ», ООО «Охрана НГЗ», ООО «Центр учета Николаев», Николаевский благотворительный фонд «Центр социальных программ», ООО «Запорожаллюминторг», АО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат», нежилой недвижимостью, техникой и т.д.

«К Олегу Дерипаске применены санкции как Украиной, так и США, ЕС, Великобританией, Польшей, Швейцарской Конфедерацией, Австралией и Новой Зеландией. Из полученных ответов на запросы Минюста и согласно международным санкциям усматривается, что подсанкционное лицо является гражданином рф, поддерживает путинский режим, поскольку привлечено к получению выгоды от правительства россии и производства бронетехники, применяемой страной-агрессором в войне против Украины, - отметила заместитель Министра юстиции Ирина Мудрая. – Министерством юстиции Украины собрана достаточная доказательная база для обращения в ВАКС относительно взыскания его активов в Украине в доход государства».

Напомним, что Николаевский глиноземный завод остановили в результате войны россии против Украины. Ранее сообщалось, что НГЗ не включили в список на конфискацию – в НАПК считают, что его не удастся быстро национализировать. Также сообщалось, что апелляционный суд оставил под арестом НГЗ. Российский олигарх Олег Дерипаска является конечным бенефициаром ООО "Николаевский глиноземный завод", о чем свидетельствуют данные Единого госреестра юридических лиц Украины.

В октябре Президент Украины ввел санкции против владельца НГЗ Дерипаски – его лишат влияния на завод.

В конце 2022 года сообщалось, что Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) не смогло получить в управление Николаевский глиноземный завод из-за невозможности получить согласие российских бенефициаров завода.