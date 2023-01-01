Искандер, Джавелина и Мрия: В Украине назвали самые популярные и редко используемые имена младенцев во II полугодии 2022 года

Министерство юстиции Украины назвало самые популярные и редкоиспользуемые имена младенцев во ІІ полугодии 2022 года.

О том, как родители называли своих детей во II полугодии 2022 года, министерство написало в Facebook.

«Для украинцев нет никаких запретов и ограничений в выборе имени для новорожденного малыша. Все чаще родители креативно подходят к этому вопросу и выбирают необычные имена», — говорится в сообщении министерства Facebook.

Однако в ведомстве отметили, что анализируя статистику последних лет, все же большинство предпочитает традиционность в выборе имени для своих младенцев.