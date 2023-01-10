В Луганской области оккупанты могут ради провокации обстрелять больницу, – ЦНС

Российские военные намерены осуществить обстрел одного из медучреждений в Луганской области.

Об этом заявили в Центре национального сопротивления.

Сообщается, что оккупационная администрация врага на временно оккупированных территориях Луганщины испытывает серьезные проблемы с настроениями местного населения. Ключевым является обостренный гуманитарный кризис в регионе. Одной из причин является переход гражданских медицинских учреждений к обслуживанию российских военных. В частности, простых жителей просто выгоняют из больниц или отказываются предоставлять услуги.

«Для того чтобы дискредитировать ВСУ, оккупанты могут обстрелять одну из больниц области, где еще есть гражданское население. По информации подполья, россияне планируют ударить именно в отделения с гражданскими. Оккупанты системно обстреливают временно оккупированные города, чтобы иметь материалы для своих пропагандистских материалов и цинично манипулировать гражданами на ВОТ», – рассказали в ЦНС.

Центр национального сопротивления призывает жителей ВОТ быть максимально внимательными у объектов гражданской инфраструктуры. Также по возможности граждан призывают выехать на подконтрольные Киеву территории.