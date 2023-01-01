Экологи оценили ущерб от обстрела николаевской «могиляки» в ₴114,8 миллионов

Экологический ущерб в результате обстрелов Черноморского национального университета имени Петра Могилы составляет 114,8 миллиона гривен.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Здания Черноморского национального университета имени Петра Могилы были разрушены вследствие ракетных ударов, нанесенных 17, 19, 29 августа 2022 года.

Строительными отходами и обломками боевых частей ракет и снарядов засорен земельный участок площадью 4800 квадратных метров. Объем отходов, образованных по результатам ракетных ударов, составляет 101 куб.

«Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 114,8 миллионов гривен. Материалы расчетов направлены правоохранителям и в Оперативный штаб Госэкоинспекции», – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что расчет проведен на основании «Методики определения размера вреда, причиненного земле, почвам в результате чрезвычайных ситуаций и/или вооруженной агрессии и боевых действий во время военного положения», утвержденной приказом Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины от 02. № 167, зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 11 апреля 2022 г. за № 406/37742.