Оккупанты угрожают конфисковать имущество пользующегося гривней бизнеса, – ЦНС

Россияне на временно оккупированных территориях Украины с начала нового года устраивают рейды на предприятия, пользующиеся гривней, и угрожают им конфискацией имущества.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

«Сразу после наступления нового года оккупанты пошли с рейдами среди местных предпринимателей, которые сопротивляются внедрению рубля и пользуются гривней. Пока оккупанты угрожают предпринимателям конфискацией имущества и изъятием всей валюты за пользование гривной. Однако люди и дальше продолжают пользоваться законной, украинской валютой», - сообщает ЦНС.

В то же время, по информации ЦНС, россияне пытаются максимально обесценить гривну. Курс в обменниках преимущественно «один к одному». Кроме того, за снятие гривны с карты оккупанты взимают 15-20% комиссии.