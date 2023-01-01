Притула и Стерненко рассказали, на что потратят деньги по сбору «на месть»

Сергей Притула и Сергей Стерненко рассказали, на что решили потратить деньги, которые в октябре собрали на месть после массированного ракетного обстрела Украины.

Свое видеообращение они обнародовали в Telegram.

Так, в октябре в сутки украинцы собрали для Сил обороны Украины 352 миллиона гривен. Этот сбор должны были начать позже, но планы изменились из-за утреннего массированного ракетного обстрела Украины.

«Бункерный урод внес свои коррективы. Чем больше соберем, тем больше их будет! Будет месть, будут гореть!», – написал тогда Притула.

Украинцам обещали, что по сбору купят 50 дронов-камикадзе RAM II с наземными станциями на сумму 100 миллионов гривен. Эти дроны способны летать на расстояние до 30 км.

В конце концов 10 января Стерненко и Притула показали, что действительно закупили такие дроны. Также они отметили, что также приобретут беспилотники, которые будут лететь на 200 или 800 километров.