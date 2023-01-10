Канада покупает у США систему NASAMS, чтобы передать ее Украине – министр

Министр национальной обороны Канады Анита Ананд заявила о покупке Оттавой у Соединенных штатов Америки системы NASAMS, чтобы передать ее Украине.

Об этом она написала в твиттере.

«Я общалась с министром обороны Украины Алексеем Резниковым сегодня утром и прямо услышал: системы противовоздушной обороны являются главным приоритетом Украины. Поэтому Канада покупает у США передовую национальную зенитно-ракетную систему (NASAMS), чтобы передать ее Украине», – сообщила Ананд.

По ее словам, у NASAMS очень высокий показатель эффективности, поэтому это важный вклад в оборону Украины.

«Это первое предоставление Канадой систем ПВО Украине. В условиях жестоких авиаударов России по Украине эта система противовоздушной обороны поможет оградить украинские населенные пункты и критическую инфраструктуру от атак беспилотников, ракет и авиации», – добавила министр Ананд.

По состоянию на начало января, по данным ВСУ, активная линия фронта – 1500 км, украинские военные продолжают сдерживать противника на сухопутном участке протяженностью 3786 км.