Двое польских волонтеров получили ранения под Бахмутом: Их вывезли в Люблин для лечения

В клиническую больницу Люблина во второй половине дня во вторник доставили двух польских волонтеров, раненых в результате боевых действий в районе Бахмута Донецкой области.

Об этом в комментарии PAP сообщил представитель министерства здравоохранения Войцех Андрусевич, передает «Европейская правда» .

По его словам, раненые – мужчина и женщина – занимались развозкой гуманитарной помощи на прифронтовых территориях Украины.

«Они распаковывали помощь для населения из автомобиля, когда рядом разорвалась минометная мина. К сожалению, в случае с женщиной-волонтеркой все закончилось ампутацией голени. У мужчины пулевое осколочное ранение», – отметил спикер польского Минздрава.

С украинской стороны за транспортировку и уход за пациентами отвечал Фонд Гуманитарная помощь, добавил Андрусевич.

По прибытии в Польшу с ранеными поляками также пообщался министр здравоохранения Адам Недзельский.

Накануне, напомним, министерство иностранных дел Великобритании подтвердило исчезновение двух британцев, работавших волонтерами в районе Донбасса. Они исчезли 7 января по дороге из Краматорска в Соледар, где продолжаются тяжелые бои.