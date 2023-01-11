«Такого мощного взрыва в Украине еще не было»: заммэра Очакова заявил, что в городе повреждено около 70% домов

В результате последнего обстрела россиянами Очакова, из 7500 зарегистрированных домовладений, повреждения получили боле 5000 домов.

Об этом рассказал заместитель Очаковского городского головы Алексей Васьков.

Он сообщил, что городская власть принимает заявления в горсовете на выдачу материалов для частичного восстановления жилья, пояснив, что не все запросы удалось обработать по телефону, так как было очень много звонков.

«Действительно очень часто было, что телефоны не отвечали или были заняты. Объясняю очень просто, сейчас приведу цифры и станет понятно: из 7,5 тысяч зарегистрированных домовладений по городу Очаков, не учитывая критическую инфраструктуру, коммерческих предприятий, около 70% на сегодняшний день повреждены. Это больше 5000 домовладений», - сказал Васьков.

Также он призвал жителей Очакова самостоятельно получить материалы, чтоб провести дома. Для этого необходимо прийти в Очаковский горсовет и написать заявление.

«Кто не может делать это самостоятельно – будут делать наши бригады, привлеченные бригады, но это будет дольше. В первую очередь будут обслуживать жителей, которые живут в своих домах, инвалидов, пенсионеров, малообеспеченных, то есть тех, кто не могут самостоятельно себе помочь. Все остальные, которые находятся вне зоны города и их имущество повреждено, будут обслуживаться в последнюю очередь», - сказал заммэра.

Он также добавил, что сейчас никто не может объяснить произошедшее.