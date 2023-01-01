россия собирает силы для очередной эскалации, – Зеленский

россия собирает силы для очередной эскалации, однако поражение страны-агрессора должно быть безальтернативным.
Об этом сказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.
«Сейчас россия собирает силы для очередной эскалации. Вместе с партнерами должны сделать и делаем, чтобы уже сейчас хозяевам россии стало понятно: никакая эскалация им не поможет. Поражение российской агрессии должно оставаться безальтернативным», - сказал он.
Также Зеленский назвал ситуацию в Донецкой области тяжелой, отметив, что враг проводит постоянные штурмы, не считает своих людей, не жалеет местных и не останавливается перед любой преступной активностью.
«Этому можно и нужно противопоставить только новый уровень современной военной техники, который может получить Украина от партнеров. Именно сейчас пришло время для новых мощных решений, для новой мощной поддержки», - добавил президент.