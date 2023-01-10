ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Продолжаются тяжелые бои за удержание Соледара

Уже 322-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.

ПН ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 10 января, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 11 января.

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00:20 Вооруженные силы Украины продолжают держать оборону Соледара, продолжаются тяжелые бои, сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

«Продолжаются тяжелые бои за удержание Соледара. Враг не учитывает большие потери своего личного состава и продолжает активно штурмовать. Подступы к нашим позициям просто усеяны телами погибших бойцов противника. Так отчаянно сражаться с большим и мощным врагом может только очень сильная нация», - говорится в сообщении.

Маляр отметила, что украинские защитники продолжают мужественно держать оборону.

00:15 Российские военные за минувшие сутки нанесли 33 удара по границе Сумской области, сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

«Россияне нанесли 33 удара по пограничью Сумщины. Под обстрелами были Великописаревская и Есманьская громады», - написал он.

Живицкий уточнил, что Великописаревскую громаду враг дважды обстрелял из минометов – 12 прилетов. В результате обстрела повреждены склады местной фермы. По Есманской громаде российские войска ударили из минометов - 21 прилет. Во всех случаях обошлось без жертв.