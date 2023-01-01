В россии ограничили выезд из страны для военнообязанных, - ГУР

В России с 9 января ограничили выезд из страны военнообязанным, в том числе ограниченно годным к службе.

Об этом сообщает ГУР МОУ.

Соответствующий приказ российская ФСБ направила во все пограничные управления страны (в РФ пограничники находятся в структуре ФСБ).

«В тексте указано: «С 9 января 2023 г. с 00 часов 00 минут пограничным управлением ФСБ россии обеспечить ограничение выезда за пределы территории российской федерации граждан, имеющих заключение о готовности к военной службе из категорий «А», «Б» и «В» , – говорится в сообщении.

Для выезда указанных категорий граждан будет закрыта возможность выезда по всем пунктам пропуска по всем направлениям. При этом, как следует из приказа, выезд запретят также гражданам категории «В», то есть ограниченно пригодным к военной службе. Призывников, относящихся к этой категории, освобождают от призыва в мирное время, освобождают от военных сборов и относят к запасу.

Ранее уже сообщалось о подготовке в россии новой волны мобилизации. При этом отмечалось, что главный акцент будет делаться на количестве, а не качестве мобилизованных людей и предоставленной им техники. На экипировку и первичную подготовку пополнения уйдет около двух месяцев.

Напомним, Буданов заявил, что старт новой волны мобилизации в россии запланирован на 5 января.