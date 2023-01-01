В ВСУ объяснили, почему отдельное освобождение Кинбурнской косы не целесообразно

Руководитель объединенного прессцентра Сил обороны ВСУ Таврического направления полковник Евгений Ерин заявил, что отдельное освобождение Кинбурнской косы не целесообразно.

Об этом шла речь в эфире национального телемарафона.

– Кинбурнскую косу больше контролирует противник. Вместе с тем, благодаря нашему огневому контролю, противник не может там сосредоточивать большие группы своих войск... Хочу объяснить всем: и острова, и Кинбурнская коса, их освобождение возможно только во время общего освобождения наших территорий. Отдельное освобождение Кинбурнской косы не целесообразно. Почему? Потому что там открытая местность и огневые поражения со стороны противника могут нанести больше вреда, чем мы получим преимущества при освобождении этой территории, – заявил Ерин.

Как пояснил офицер, бросать на освобождение этих отдельных территорий Херсонщины большие силы и средства пока несопоставимо с целями: это вопрос долгосрочной перспективы.

Как известно, Кинбурнская коса является единственной территорией Николаевской области, которая остается оккупированной российской армией. Кроме того, присутствие оккупантов на косе не позволяет включить порты Николаева в зерновую сделку.