«Третьей мировой не будет. Это не трилогия»: Зеленский выступил с речью на церемонии «Золотой глобус»

Президент Украины Владимир Зеленский на 80-й церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус» поблагодарил союзников Украины за поддержку. Также он отметил, что война еще не закончилась, но ситуация меняется, и уже ясно кто победит.

Об этом сообщают издания The Hill.

На мероприятии Зеленского презентовал актер Шон Пенн, который несколько раз приезжал в Украину и снимает документальный фильм о нашей стране .

— Если бы свобода мечтала быть копьем, я с гордостью представляю человека, который сегодня является самым отточенным наконечником этого копья , – сказал Пенн, представляя украинского президента.

Зеленский в своем онлайн-обращении напомнил зрителям, что премию "Золотой глобус" начали вручать во время Второй мировой войны. Он отметил, что борьба Украины против вторжения России символизирует «борьбу за право новых поколений узнавать войну только из фильмов».

— Первая мировая война унесла миллионы жизней. Вторая мировая война унесла десятки миллионов. Третьей мировой войны не будет. Это не трилогия, – сказал Зеленский и пообещал, что Украина остановит российскую агрессию с помощью свободного мира.