Стали известны триумфаторы кинопремии «Золотой глобус» – среди них Колин Фарелл и Кейт Бланшетт

В Лос-Анджелесе состоялась 80-я церемония вручения наград телепремии "Золотой глобус". Ее главными триумфаторами стали режиссер Стивен Спилберг, актриса Кейт Бланшетт и актер Остин Батлер.

Об этом сообщает Бабель.

Спилберг получил приз как лучший режиссер за фильм Фабельманы (The Fabelmans) – ленту о взрослении, в которой знаменитый голливудский режиссер частично описал собственную юность и молодость. Картина также победила в номинации за лучший фильм.

Кейт Бланшетт получила награду за лучшую женскую роль в фильме «Тар», где она сыграла дирижерку Берлинского филармонического оркестра. Остин Батлер стал обладателем премии за лучшую мужскую роль в фильме «Элвис» – байопике о певце Элвисе Пресли.

Кроме того, фильм "Banshees of Inisherin" (Банши Иншерина) получил награды за лучшую комедию и лучший сценарий, а также лучшим комедийным актером (исполнителем роли в комедийном фильме) признали Колина Фаррелла.

Лучшим телесериалом признан «Дом дракона» (House of the Dragon) – приквел «Игры престолов», а лучшим мультфильмом признан «Пиноккио» мексиканского режиссера Гильермо дель Торо.

Напомним, что на церемонии также показали видеообращение Президента Украины Владимира Зеленского.